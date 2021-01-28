Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что ситуация на дорогах Николаевской области самая сложная за последние три года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что сложная ситуация на автодорогах сохраняется на территории Одесской области.
— Впервые за последние 3 года имеем третий (красный) уровень опасности. Центр циклона, который вызывает чрезвычайный снег вчера находился буквально над трассой М-05, а сегодня переместился восточнее. Самая сложная ситуация на дорогах Одесской и Николаевской областей, - написал Александр Кубраков.
В частности, в Одесской области круглосуточно работает более 150 единиц спецтехники, а в Николаевской области — 56 единиц техники.
По оперативной информации Службы автомобильных дорог в области в течение 1-2 часов движение планируется открыть.
Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».
Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.
Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.
Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».
Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.
Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.
Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.
Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Глава «Укравтодора» Александр Кубраков заявил, что ситуация на дорогах Николаевской области самая сложная за последние три года.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что сложная ситуация на автодорогах сохраняется на территории Одесской области.
— Впервые за последние 3 года имеем третий (красный) уровень опасности. Центр циклона, который вызывает чрезвычайный снег вчера находился буквально над трассой М-05, а сегодня переместился восточнее. Самая сложная ситуация на дорогах Одесской и Николаевской областей, - написал Александр Кубраков.
В частности, в Одесской области круглосуточно работает более 150 единиц спецтехники, а в Николаевской области — 56 единиц техники.
По оперативной информации Службы автомобильных дорог в области в течение 1-2 часов движение планируется открыть.
Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».
Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.
Сообщалось, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.
Вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».
Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.
Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.
Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.
Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона