На железнодорожном вокзале в Николаеве полицейские задержали мужчину, который после ссоры со своим знакомым пырнул его ножом в шею.
Инцидент произошел в среду вечером, 27 января, сообщает полиция Николаевской области.
В полицию поступило сообщение о том, что в помещении зала ожидания железнодорожного вокзала двое мужчин устроили драку.
Прибыв на место правоохранители выяснили, что после распития алкогольных напитков между знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один и нанес другому ножевые ранения. 26-летнего пострадавшего с телесными повреждениями в область шеи и туловища пострадавшего доставили в больницу.
46-летнего злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Его действия следователи квалифицировали по части 1 статьи 15 и части 1 статьи 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Нож, полицейские изъяли и отправили на экспертизу.
Напомним, что в Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.
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На железнодорожном вокзале в Николаеве полицейские задержали мужчину, который после ссоры со своим знакомым пырнул его ножом в шею.
Инцидент произошел в среду вечером, 27 января, сообщает полиция Николаевской области.
В полицию поступило сообщение о том, что в помещении зала ожидания железнодорожного вокзала двое мужчин устроили драку.
Прибыв на место правоохранители выяснили, что после распития алкогольных напитков между знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один и нанес другому ножевые ранения. 26-летнего пострадавшего с телесными повреждениями в область шеи и туловища пострадавшего доставили в больницу.
46-летнего злоумышленника полицейские задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Его действия следователи квалифицировали по части 1 статьи 15 и части 1 статьи 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Нож, полицейские изъяли и отправили на экспертизу.
Напомним, что в Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.