В Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.

Инцидент произошел ночью 17 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.

Свидетелем случившегося стал водитель такси. Он рассказал, что привез пострадавшего по адресу в микрорайон Терновка. Рассчитавшись за проезд, пассажир вышел из машины и направился к воротам частного дома, где его уже ожидал злоумышленник.

Он набросился на мужчину и начал наносить ему удары ножом. Водитель такси оттолкнул нападавшего и отвез раненого в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

35-летнего злоумышленника, который скрылся с места происшествия, вскоре разыскали правоохранители и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Как выяснилось, конфликт между пострадавшим и задержанным возник из-за женщины, с которой у мужчин были отношения. Ночью нападающий приехал к избраннице и, дождавшись соперника, решил таким образом его устранить.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Сегодня, 18 апреля, суд принял ходатайство следователя и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до восьми лет заключения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, что в Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей сестры.