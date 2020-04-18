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В Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.
Инцидент произошел ночью 17 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.
Свидетелем случившегося стал водитель такси. Он рассказал, что привез пострадавшего по адресу в микрорайон Терновка. Рассчитавшись за проезд, пассажир вышел из машины и направился к воротам частного дома, где его уже ожидал злоумышленник.
Он набросился на мужчину и начал наносить ему удары ножом. Водитель такси оттолкнул нападавшего и отвез раненого в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
35-летнего злоумышленника, который скрылся с места происшествия, вскоре разыскали правоохранители и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Как выяснилось, конфликт между пострадавшим и задержанным возник из-за женщины, с которой у мужчин были отношения. Ночью нападающий приехал к избраннице и, дождавшись соперника, решил таким образом его устранить.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Сегодня, 18 апреля, суд принял ходатайство следователя и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до восьми лет заключения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, что в Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей сестры.
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В Николаеве мужчина на почве ревности пырнул ножом своего знакомого. Пострадавшего спас таксист, который быстро доставил его в больницу.
Инцидент произошел ночью 17 апреля, сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
В полицию поступило сообщение о госпитализации в реанимационное отделение больницы 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями грудной клетки и живота.
Свидетелем случившегося стал водитель такси. Он рассказал, что привез пострадавшего по адресу в микрорайон Терновка. Рассчитавшись за проезд, пассажир вышел из машины и направился к воротам частного дома, где его уже ожидал злоумышленник.
Он набросился на мужчину и начал наносить ему удары ножом. Водитель такси оттолкнул нападавшего и отвез раненого в больницу, где медики оказали ему неотложную помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
35-летнего злоумышленника, который скрылся с места происшествия, вскоре разыскали правоохранители и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Как выяснилось, конфликт между пострадавшим и задержанным возник из-за женщины, с которой у мужчин были отношения. Ночью нападающий приехал к избраннице и, дождавшись соперника, решил таким образом его устранить.
Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».
Сегодня, 18 апреля, суд принял ходатайство следователя и избрал для фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно санкции инкриминируемой статьи мужчине грозит до восьми лет заключения. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, что в Николаеве полицейские задержали мужчину, который во время ссоры ранил ножом сожителя своей сестры.