Вечером, 28 января, в Николаеве на улице Крылова автомобиль Nissan Micra сбил девушку – лейтенанта патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщают «Новости-N».
Полицейский патруль становил на ул. Крылова автомобиль Nissan Tiida, нарушивший правила дорожного движения. Во время общения патрульных с водителем, проезжавший мимо автомобиль Nissan Micra сбил девушку-полицейского.
— После совершения ДТП, водитель «Ниссана» не остановился, а попытался скрыться. Полицейские догнали его во дворе дома 38/2 по ул. Крылова, где и задержали, — пишет издание.
Отмечается, что при общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего на него пришлось надеть наручники. На место задержания прибыли начальник управления патрульной полиции Виталий Данила, представители управления внутренней безопасности ГУНП в Николаевской области.
Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи, о ее состоянии пока ничего неизвестно.
Напомним, в Николаеве сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
«Зоря» новой жизни – или конец эпохи николаевского газотурбостроения?Александр Жолобецкий
|
Очі мають повилазитиСтанислав Мартиросов
Вечером, 28 января, в Николаеве на улице Крылова автомобиль Nissan Micra сбил девушку – лейтенанта патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.
Об этом сообщают «Новости-N».
Полицейский патруль становил на ул. Крылова автомобиль Nissan Tiida, нарушивший правила дорожного движения. Во время общения патрульных с водителем, проезжавший мимо автомобиль Nissan Micra сбил девушку-полицейского.
— После совершения ДТП, водитель «Ниссана» не остановился, а попытался скрыться. Полицейские догнали его во дворе дома 38/2 по ул. Крылова, где и задержали, — пишет издание.
Отмечается, что при общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего на него пришлось надеть наручники. На место задержания прибыли начальник управления патрульной полиции Виталий Данила, представители управления внутренней безопасности ГУНП в Николаевской области.
Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи, о ее состоянии пока ничего неизвестно.
Напомним, в Николаеве сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.