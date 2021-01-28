Вечером, 28 января, в Николаеве на улице Крылова автомобиль Nissan Micra сбил девушку – лейтенанта патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщают «Новости-N».

Полицейский патруль становил на ул. Крылова автомобиль Nissan Tiida, нарушивший правила дорожного движения. Во время общения патрульных с водителем, проезжавший мимо автомобиль Nissan Micra сбил девушку-полицейского.

— После совершения ДТП, водитель «Ниссана» не остановился, а попытался скрыться. Полицейские догнали его во дворе дома 38/2 по ул. Крылова, где и задержали, — пишет издание.

Отмечается, что при общении с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, из-за чего на него пришлось надеть наручники. На место задержания прибыли начальник управления патрульной полиции Виталий Данила, представители управления внутренней безопасности ГУНП в Николаевской области.

Пострадавшая доставлена в больницу скорой медицинской помощи, о ее состоянии пока ничего неизвестно.

Напомним, в Николаеве сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.