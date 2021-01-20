В Николаеве сотрудники полиции составили три административных протокола на бывшего народного депутата Александра Жолобецкого и один на его жену.

Об этом сообщают «Новости-N».

Как известно, во вторник вечером, 19 января, произошел конфликт между экипажем патрульной полиции и бывшим народным депутатом Украины Александром Жолобецким из-за подозрения в вождении в нетрезвом виде. Его с женой доставили в Заводский отдел полиции. Бывшего депутата патрульные доставляли в наручниках, у него разбито лицо. Экс-нардеп отрицает, что употреблял алкоголь.

Самым серьезным является протокол по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях - «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического опьянения». Кроме того, на Александра Жолобецкого составили еще один протокол по статье 126 Админкодекса за отказ предъявить водительское удостоверение по требованию полиции. Третий протокол составлен по статье 122-2 - «Невыполнение водителем требования об остановке».

Еще один протокол — по статье 173 КУоАП — «мелкое хулиганство» - составлен в отношении жены экс-депутата Елены Жолобецкой.

Сам Александр Жолобецкий в комментарии «Новостям-N» заявил, что никакой вины за собой не чувствует. По его словам, за рулем он находился трезвым — выпившей была только его жена. Он утверждает, что полицейские по неизвестной причине накинулись на него, когда он подъехал на автомобиле к собственному дому, надели наручники, ударили в лицо.

— Моя физиономия доказывает, что со мной общались не совсем корректно. Я был абсолютно трезв и отвечал на все требования полиции, - заявил Александр Жолобецкий в райотделе полиции.

Материалы инцидента изучаются правоохранителями на предмет наличия признаков, влекущих за собой открытие уголовного производства.