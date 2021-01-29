За сутки, 28 января, в Николаевской области трижды тушили пожары в частном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, на улице Привольнянская в Баштанке дежурное отделение 7 государственной пожарно-спасательной части тушило пожар перекрытия потолка частного жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Другой пожар возник на улице Торговой в селе Адамовка Врадиевского района, его потушили пожарные 13 государственно пожарно-спасательной части на площади 3 квадратных метра.

В 21:52 в Службу спасения поступила информация о пожаре жилого дома на улице Майской села Шевченково Витовского района. По адресу направили отделения 4 и 16 государственных пожарно-спасательных частей. В одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1984 года рождения. Пожар на площади 70 квадратных метров локализовали в 23:00 и потушили в 23:50, от огня спасли соседний жилой дом. Сообщается, что причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, что 26 января пожар охватил третий этаж магазина мебели, расположенного на улице Соборной в Баштанке.