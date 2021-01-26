Сегодня, 26 января, в городе Баштанка в Николаевской области горел магазин мебели.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило на пункт связи 7 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в 10:30. Спасателям доложили, что огонь охватил третий этаж магазина мебели, расположенного на улице Соборной в Баштанке.

К месту вызова направили 2 отделения 7 и автолестницу 20 ГПСЧ. Пожар на площади 90 квадратных метров ликвидировали в 14:50, его причина устанавливается. Всего от ГСЧС использовали 3 единицы техники и задействовали 10 человек. Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось, что в селе Калиновка Витовского района Николаевской области на территории частного домовладения загорелась хозяйственная постройка.