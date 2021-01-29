Один из клиентов почты пожаловался, что не смог обнаружить в посылке мобильный телефон. По камерам наблюдения служба безопасности почты отследила работника, который вскрыл отправление и похитил телефон.

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

После беседы злоумышленник признался в хищении чужого имущества. Сотрудника уволили из компании, на него завели уголовное дело и передали в суд. В итоге преступника приговорили к трем годам лишения свободы и лишили права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей на идентичный срок.

В компании отметили, что будут пресекать дальнейшие случаи и сотрудничать с полиции для поимки преступников, которые работают под брендом «Новой почты».

Ранее НикВести сообщали, что в Николаеве сотрудник «Новой Почты» пытался украсть из посылки местных предпринимателей товар на 12 тысяч гривен.