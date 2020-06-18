В Николаеве сотрудник «Новой Почты» пытались украсть из посылки местных предпринимателей товар на 12 тысяч гривен.

Об этом жительница Николаева Наталья рассказала в комментарии НикВести.

По ее словам, на пункте получения товара в отделении №3 ее муж, поднимая коробки с посылкой почувствовал, что она чересчур легкая для запчастей, которые трудно поднимать даже вдвоем. После чего персонал вскрыл одну из коробок, в которой не оказалось насоса. Однако, через время после дополнительных поисков, кладовщик вынес весь недостающий товар.

– Мы частные предприниматели, получаем товары с Киева и других городов перевозчиками, как и 80% предпринимателей Украины. И пользуемся услугами «Новой Почты» постоянно. В очередной раз мы приезжали на склад в отделение №3 и получали три коробки товара. Одна из них это оборудование для бассейна, это большая коробка, а поскольку мы 17 лет занимаемся одним и тем же, мы понимаем, сколько она должна весить. Поднимают коробку, а она легкая. Тут же мальчик, который принес эту коробку, разворачивается и уходит. Муж ему говорит: «Подойдите сюда, здесь чего-то нет, она слишком легкая». Он вскрывает, а в коробке одна бочка, все перевернуто вверх дном, сбоку коробки очень ровное, вырезанное канцелярским ножом, отверстие. И нет ни насоса, ни запчастей. На минуточку, это 12 тысяч гривен стоит. Этот парень говорит: «Ой, сейчас поищу». Уходит и все это приносит. Без маркировки, без ничего. Муж устроил скандал. Они, конечно, давили на жалость, мол это хороший мальчик, предлагали денег. Мы заметили, что не было еще шланга. А это все необходимые запчасти для работы насоса. Мы написали претензию, что нет комплектующих, которые надо повторно заказывать. Когда мы привезли эту посылку, шланг оказался в другой коробке. Но самое интересное, что кассиры сказали, что, по словам кладовщиков, шланг был. Говорю: «А откуда они знают?». А потому что вторая коробка тоже была разрезана под углом, а третья коробка была прорезана «окошечком», будто хотели что-то украсть или посмотреть. А если бы мы это забрали, как бы мы потом доказали, что нет запчастей? - рассказала Наталья.

Женщина также отметила, что вечером ей позвонил менеджер отделения, которая принесла извинения за данный инцидент и пообещала возместить ущерб.

– Вчера мне позвонил менеджер отделения Виктория. Извинилась, сказала, что отправит деньги на карточку. Они хотят этот вопрос уладить. Но тут вопрос в другом – в отношении «Новой Почты» к жителям Николаева. Мне кажется, что это в самой организации проблемы, если она позволяет разрезать коробку и забрать насос, и при этом не чувствовать себя виноватым. Проблема на уровне руководства. Ну, уволят они этого мальчика, возьмут другого, который будет делать также. «Маленькое» воровство влечет за собой большие последствия, - добавила она.

В данный момент она обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу, а также написала заявление в полицию, подчеркнув, что тысячи николаевцев ежедневно сталкиваются с плохим сервисом «Новой Почты».

– Если провести социологический опрос, то не найдется ни одного человека, который не пострадал от неправильных действий «Новой Почты». Ужасный сервис. Муж сегодня будет писать заявление в полицию о незавершенной краже. Я написала обращение к городскому голове, потому что чаша терпения переполнена у всех жителей города, у которых проблемы с Новой Почтой каждый день, - сказала она.

Напомним, в Кривом Роге сгорел полный прицеп с отправлениями «Новой почты».