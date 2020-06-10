В Кривом Роге горел полный прицеп с отправлениями «Новой почты». Возгорание возникло в прицепе грузового автомобиля DAF, перевозящего груз «Новой Почты».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области.

По словам водителя грузовика, он двигался в город Кривой Рог для разгрузки, но увидев в зеркало заднего вида дым, сразу остановился.

Оценив масштаб задымления, водитель отцепил тягач от прицепа и отъехал на безопасное расстояние. Огонь мгновенно охватил прицеп.

Как отмечается, огнем поврежден прицеп «Шмитц» и груз. Площадь пожара составила 30 м. кв. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, 6 июня на автодороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» возле села Троицкое Новоодесского района столкнулись автомобиль Skoda и грузовик MAN.