Неизвестная женщина напала на 8-летнего мальчика в Ровно с целью ограбить ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Ровенской области.

По данным полиции, злоумышленница подошла сзади к восьмилетнему мальчику, который заходил в родной подъезд, закрыла ему рот рукой и оттащила его за дом, где ограбила ребенка на 70 гривен, достав деньги из кармана куртки.

Физических повреждений школьник не получил. Следователи Ровенского отдела полиции разыскивают преступницу. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит 6 лет лишения свободы.

Напомним, полиция открыла уголовное дело по факту поджога автомобиля, который принадлежит семье главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от «Нашего края» Светланы Федоровой.