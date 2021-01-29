Полиция открыла уголовное дело по факту поджога автомобиля, который принадлежит семье главного врача Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней, депутата облсовета от «Нашего края» Светланы Федоровой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Дело открыли по ч. 2 ст. 194 УК «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога», что наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Отмечается, что 29 января около 1:40 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по проспекту Богоявленскому в Ингульском районе Николаева горит автомобиль Chevrolet Epica. Пожар ликвидировали спасатели.

Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа отделения полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые будут направлены на экспертизу.

Сейчас полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Отметим, что данный автомобиль задекларировал супруг Светланы Федоровой Николай Исайкин.

Полиция ищет свидетелей поджога. Информацию можно сообщать в отделение полиции № 2 Николаевского районного управления полиции (Ингульский отдел полиции) ГУНП в Николаевской области: г. Николаев, ул. Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Напомним, о поджоге авто утром заявил глава «Нашего края» в Николаевской области Юрий Кормышкин. Он связывает это с «систематическом давлением» на Светлану Федорову и политическую силу.

Напомним, в ноябре 2020 года Светлана Федорова нашла в своем кабинете прослушивающее устройство.

В апреле 2020 года гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний.

Осенью, в ходе избирательной кампании-2020, партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.

В ответ Алексей Вадатурский заявил, что Светлана Федорова должна заниматься борьбой с коронавирусом без самопиара и скандалов.

17 января стало известно, что в отделении Николаевского центра инфекционных заболеваний, которое ремонтировала компания «Нибулон» за свой счет, прорвало новую систему отопления. В компании «Нибулон» заявили, что в прорыве системы отопления и в последующих последствиях аварии в Николаевском центре инфекционных заболеваний виновато руководство медучреждения.

Также у Светланы Федоровой был конфликт с мэром Николаева Александром Сенкевичем. Летом она заявила, что не смотря на ее обращения, чиновники не решили вопрос размещения детей с коронавирусом, которых кладут во «взрослое» отделение. Ранее она также заявляла, что городская больница № 1 отказывается принимать детей с подозрением на коронавирус.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он считает, что заявления Светланы Федоровой по поводу неготовности горбольниц лечить COVID-положительных пациентов носят политических характер.