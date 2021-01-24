В отделении Николаевского центра инфекционных заболеваний, которое ремонтировала компания «Нибулон» за свой счет, прорвало новую систему отопления.

Об этом вечером в пятницу, 22 января, написала сотрудница больницы Алевтина Демьяненко на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что с приходом морозов, в течение недели в разных местах системы отопления случились порывы. Вода повредила потолок, стены, мебель, личные вещи медиков и пациентов отделения.

«Все началось с воскресенья прошлого. Все помнят, что пришел циклон, который принес холода и минусы... Так первые испытания морозами не выдержала система отопления, отремонтированного на средства меценатов ООО СП «Нибулон» отделения 5 «Николаевского центра лечения инфекционных болезней». Уточнение. Ремонтировали отделение подрядные организации, которые были определены ООО СП «НИБУЛОН», не Николаевский облцентр лечения инфекционных болезней! Сразу с утра 17.01. не выдержали батареи в одной из палат и раздевалки персонала, потоп в отделении, поврежденные стены, пол, мебель, личные вещи персонала и больных... В выходной день все сработали слаженно... спасибо персоналу больницы и больным. Перекрыли систему, вывели больных в другие палаты... Медсестры, санитарочки, больные помогали, вытягивали мебель, вещи из аварийных помещений, сантехники снимали поврежденные батареи, ставили заглушки, чтобы как можно быстрее запустить отопление. На улице при этом −17. Напоминаю ремонт отделения состоялся в августе-сентябре 2020, не прошло и полгода. 19.01. опять подтекание другой батареи в другом помещении того же отремонтированного отделения, справились самостоятельно. 21.01.2021 во время медицинского совещания в больнице снова авария в том же отделении, кипяток льется с потолка, потолок поврежден», — написала она.

По словам Алевтины Демьяненко, подрядные организации обвинили коллектив и руководство больницы в произошедшем.

Начальник отдела капитального строительства компании «Нибулон» Сергей Хусаинов 24 января в комментариях под постом опубликовал акт обследования, подписанный представителями компании и подрядных организаций «Ремсервис» и «Технобазис».

Согласно документу, порывы случились из-за выхода из строя нескольких радиаторов вследствие резкого перепада давления. Отмечается, что избежать дальнейшего разрушения системы можно было, отключив подачу воды в поврежденный радиатор, однако работники больницы отключили всю систему.

В акте говорится, что авария не связана с качеством и правильным выполнением монтажных работ.

«Эти посты — это обычные манипуляции, которыми руководитель больницы Светлана Фёдорова пытается прикрыть свой непрофессионализм, безответственность и нежелание решать должностные обязанности. К сожалению, манипулируют они здоровьем людей, потому что тема эта сейчас очень чувствительная для каждого из нас. Но, если посмотреть на эту ситуацию трезво и без эмоций, очевидным становится именно неумение руководства (директора, бухгалтера, гл. инженера, если он есть, и т. п.) коммунального предприятия эффективно управлять. Правда не так впечатляюща и не вызовет бурю эмоций, но ее нужно знать, потому добавлю к этому комментария акт о расследовании этого происшествия», — написал Сергей Хусаинов.

Напомним, в апреле 2020 года гендиректор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский взял шефство над Николаевским центром лечения инфекционных заболеваний.

Осенью, в ходе избирательной кампании-2020, партия «Наш край» заявила о давлении Алексея Вадатурского на их кандидата на местных выборах Светлана Федорову.

В ответ Алексей Вадатурский заявил, что Светлана Федорова должна заниматься борьбой с коронавирусом без самопиара и скандалов.