В компании «Нибулон» заявили, что в прорыве системы отопления и в последующих последствиях аварии в Николаевском центре инфекционных заболеваний виновато руководство медучреждения.

Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook.

В компании отметили, что аварийная ситуация с отоплением могла бы не нести такого ущерба больнице, если бы на момент происшествия в учреждении находились профессионалы, которые предприняли бы все необходимые меры для решения проблемы, а также обвинили главврача больницы Светлану Федорову в некомпетентности.

— Во-первых. Каждый знает, что когда дома потек радиатор, чтобы его починить, не надо выключать отопление во всем доме, достаточно просто повернуть вентиль и перекрыть отдельный радиатор. Зато «профессионалами» было принято ошибочное решение и они отключили все системы теплоснабжения отделения, создав дополнительную аварийную ситуацию, которая вызвала оттаивания теплообменника приточной вентиляционной установки. Если бы в больнице на тот момент находился хотя бы один профессионал, ошибку можно было бы сразу исправить и включить систему отопления. Такие действия говорят о том, что вы, как руководитель коммунального предприятия, даже не знаете, какие системы в вашем заведении смонтированы, а это значит, что нет инженера, который понимал бы на этом. Во-вторых. Когда вода уже потекла на пол, все понимают, что необходимо убрать в сухое место мебель или другие вещи. Но в вашем случае, мебель бережно сделал специально для больницы наш судостроительный завод, были бездумно оставлены во влажном помещении. Видимо, для фотофиксации, а здесь чем хуже, тем эффектнее для публики. А теперь так вы «проникнетесь» этой мебелью, якобы сами заплатили. В-третьих. Хороший хозяин в своем доме понимает - если в душевой кабинке, раковине, унитазе форуме нет подачи воды, то в помещении начинает распространяться типичный запах пустой канализационной системы. Эта проблема решается просто - необходимо залить на трап «кружку воды». Вода становится границей между канализацией и вашим помещением, проблема устранена. Впрочем, вместо таких простых действий, вы решили рассказать об этом в прессе, — отметили в компании.

Помимо этого, в пресс-службе отметили, что не смотря на то, что Светлана Федорова распространяет неправдивую информацию о случившейся аварии, подрядчики за свой счет устранил все неполадки.

— Руководитель больницы жалуется, что, мол, никак не могла достучаться до «Нибулона». Госпожа Федорова, назовите фамилию и имя сотрудника нашей компании, к которому вы или ваши подчиненные обращались по телефону или в письменном виде. Достаточно публично врать. Ведь событие произошло 17 января в 6:00 утра, а генеральный директор компании узнал о ней лишь 22 января уже после завершения рабочего дня и то сначала с фейсбуке, а уже потом из вашего письма. Такой подход характеризует вас как опытного манипулятора с задатками рейдера. Дело в том, что именно рейдеры начинают свои атаки после завершения рабочего дня и в пятницу, когда все уже разошлись по домам. Сейчас подрядные организации ООО Ремсервис и ООО Технобазис за свой счет устраняют эти недостатки, хотя не обязаны это делать. Пока вам никто никогда не отказывал, но на будущее: гарантийное обслуживание производится только в тех случаях, когда есть вина поставщика. В вашем случае вина полностью на больницы! Поэтому никаких гарантийных обязательств не должно быть. Бездарность, бесхозяйственность, что и повлекло аварийную ситуацию, никто не покрывает! — говорят в пресс-службе.

В компании также отметили, что вынуждены обратить внимание руководства Николаевского областного совета и ОГА на поведение и заявление Светланы Федоровой, так как, по их мнению, она распространяет ложную информацию и пренебрежительно относится к тем вложениям, которые «Нибулон» сделал в больницу.

— В очередной раз мы вынуждены обратить внимание главы Николаевский областной совет Анна Замазеева, которой подчиняется это заведение и главы Николаевская областная государственная администрация Ким В.А. о недопустимости такого поведения как со стороны руководителя коммунального предприятия, так и депутата областного совета, ведь это действительно когда-то, не дай бог может привести к большой беде. Убеждены, всем николаевцам очень болезненно слышать, как пренебрегают тем подарком, который наша компания сделала для жителей города и области, для врачей. К большому сожалению, во времена пандемии, непрофессионализм и эгоизм могут стоить жизни людей. Давать волю эмоциям и не конструктивном негатива в такое время бессмысленно и неоправданно. Мы очень надеемся, что личные амбиции наконец отойдут на второй план, ведь самое главное сегодня - это жизнь и здоровье человека, — резюмировали в компании.

Напомним, 17 января стало известно, что в отделении Николаевского центра инфекционных заболеваний, которое ремонтировала компания «Нибулон» за свой счет, прорвало новую систему отопления.