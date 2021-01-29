В результате пожара в больнице для COVID-больных в Бухаресте (Румыния) погиб еще один человек. Общее число жертв пожара возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынские СМИ.

По последним данным, пожар в реанимационном отделении больницы произошел из-за электрического обогревателя, который принес родственник одного из пациентов.

Как рассказала родственница, она принесла обогреватель с разрешения врача, поскольку ее «мать жаловалась на холод». В то же время министр здравоохранения Румынии Влад Войкулеску утверждает, что в больнице не было проблем с отоплением.

Напомним, сегодня в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы.