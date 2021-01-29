В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе беспилотник боевиков скинул выстрел ВОГ-17, в результате чего двое украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Инцидент произошел в полдень вблизи Водяного. Раненых военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь.

Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала разведчика боевиков на Донбассе.