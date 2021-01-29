Полиция арестовала группу преступников, изготовляющих поддельные документы. Злоумышленники прокололись на паспорте с фотографией американского актера Сильвестра Сталлоне.

Об этом пишет Reuters.

Прокуратура предъявила обвинения четырем болгарам, подозреваемым в причастности к организованной преступном группировке, изготовлению и распространению поддельных болгарских документов и фальшивых банкнот евро.

Все четверо были арестованы после того, как печатные станки для производства поддельных банкнот и документов были обнаружены в ходе обысков по всей Болгарии. Операция была организована совместно с Европолом.

Во время осмотра в квартире в городе Пловдив полиция изъяла большое количество высококачественных поддельных евро и долларовых купюр, а также поддельные болгарские удостоверения личности.

«Офицеры также изъяли болгарский паспорт с фотографией известного американского актера Сильвестра Сталлоне, который использовался в качестве образца для демонстрации клиентам высокого качества их контрфактной продукции», - говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, в Братиславе 36-летняя гражданка Чехии помогла задержать грабителя, попытавшегося ограбить сейф автозаправки.