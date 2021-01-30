Пророссийские боевики на Донбассе 30 января нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины возле села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Двое украинских военнослужащих получили ранения.
Эту информацию нам подтвердили в пресс-центре штаба Объединенных сил.
Раненых военных доставили в лечебное учреждение, где оказали неотложную помощь. Сейчас их состояние стабильное. В ответ на обстрелы своих позиций украинская сторона открыла ответный огонь.
О факте нарушения режима «тишины» украинская сторона СЦКК сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, передает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
Ранее стало известно, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.
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Пророссийские боевики на Донбассе 30 января нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины возле села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области. Двое украинских военнослужащих получили ранения.
Эту информацию нам подтвердили в пресс-центре штаба Объединенных сил.
Раненых военных доставили в лечебное учреждение, где оказали неотложную помощь. Сейчас их состояние стабильное. В ответ на обстрелы своих позиций украинская сторона открыла ответный огонь.
О факте нарушения режима «тишины» украинская сторона СЦКК сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, передает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
Ранее стало известно, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.