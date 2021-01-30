Эту информацию нам подтвердили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

Раненых военных доставили в лечебное учреждение, где оказали неотложную помощь. Сейчас их состояние стабильное. В ответ на обстрелы своих позиций украинская сторона открыла ответный огонь.

О факте нарушения режима «тишины» украинская сторона сообщила Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, передает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

Ранее стало известно, что в больнице скончался украинский военнослужащий Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил на Донбассе снайпер боевиков.