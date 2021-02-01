В Бориспольском районе Киевской области девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области.

— 30 января в 18:42 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что в селе Гора вблизи улицы Киевской, девятилетняя девочка, катаясь с горки, напоролась на металлический прут, - говорится в сообщении.

Под наблюдением работников экстренной медицинской помощи спасатели с помощью механизированного гидравлического инструмента перерезали прутья арматуры.

— Девочку с повреждением мышечной ткани передали работникам экстренной медицинской помощи, - отметили спасатели.

Напомним, что на проспекте Небесной Сотни в Одессе мужчина убил как минимум двух человек и отрезал им головы. Убийцу задержали.