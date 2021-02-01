В столице Сомали, Могадишо, террористы взорвали автомобиль возле популярного отеля Afrik, после чего открыли огонь по стражам порядка. Вследствие террористической атаки погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщает Reuters и Voice of America.

Взрыв произошел возле гостиницы, расположенной около контрольно-пропускного пункта на пути в аэропорт Могадишо. В то время в заведении было много людей, в том числе бывший министр обороны Сомали Юсуф Сиад Индха-Адде. Как сообщали местные СМИ, перед нападением в гостиницу прибыли несколько военных командиров.

По словам репортера VOA, который был на месте происшествия, по меньшей мере три человека получили ранения. Многие посетители отеля смогли убежать во время атаки. Пресс-секретарь полиции Садик Али заявил, что большинство из оставшихся в заведении во время осады удалось освободить.

В то же время, по данным агентства Anadolu, ранения получили по меньшей мере 11 человек, а также двое погибли.

Ответственность за взрыв на себя взяли боевики исламистской группы «Аль-Шабааб», связанной с «Аль-Каидой». По предварительным данным, машину подорвал террорист-смертник, который был внутри машины. После взрыва террористы открыли огонь по стражам порядка.

Напомним, что 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.