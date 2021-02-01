В австрийских Альпах в субботу, 30 января, погибли трое лыжников в трех отдельных инцидентах восхождение лавин.

Об этом сообщает Укринформ.

Первый трагический случай произошел на горнолыжном курорте Кюхтай в федеральной земле Тироль. Трое парней 14, 15 и 16 лет решили съехать с трассы и покататься на открытой местности. Во время спуска 16-летний парень упал, выше него начала сходить лавина и засыпала его. Двое его товарищей смогли оставить опасное место и вызвали спасателей. К сожалению, молодого человека нашли мертвым в снегу.

Другой случай смертельного схода лавины также состоялся в Тироле, где в субботу вообще сошло семь лавин. В горах в районе городка Аксамер Лизум под 100-метровую лавину попал одинокий горнолыжник во время восхождения на вершину. Тело засыпанного снегом 48-летнего австрийца нашли случайно двое других горнолыжников, которые проезжали позже неподалеку.

Кроме того, во время горнолыжной поездки в районе Пинцгау в Зальцбурге под лавину попал еще один одинокий лыжник. Знакомые бросились искать 29-летнего мужчину после того, как он не вернулся в определенное время. Они наткнулись на место схождения лавины на маршруте движения лыжника, позже под снегом спасатели нашли и тело мужчины.

Напомним, что в Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снегом оказались десять человек.