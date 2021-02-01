В столице Австрии Вене накануне около пяти тысяч человек вышли на акцию протеста против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Акция состоялась, несмотря на запрет на любые массовые мероприятия, введенный полицией в выходные дни, сообщает DW.

Многие демонстранты отказались от ношения масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Среди вышедших на улицы граждан были сторонники неонацистских движений и лица, которые намеренно устраивали беспорядки. После того, как участники отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала проводить задержания.

Выйти на демонстрацию 31 января жителей Вены призвала праворадикальная Австрийская партия свободы — после того как власти отказали ей в праве провести в субботу, 30 января, протест против запрета на массовые мероприятия. Свое решение отказать в проведении акции полиция мотивировала опасностью распространения коронавируса.

В Австрии действуют строгие карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В стране закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у более 414 тысяч жителей Австрии, более 7700 пациентов умерли.

Напомним, днями ранее протесты против локдауна и комендантского часа, который власти ввели для сдерживания коронавируса прошли в столице Ливана. В первый же день протесты переросли в стычки с полицией, а уже 26 января на улицы вывели военных.