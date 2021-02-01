Жители многоэтажного дома по улице Глинки, 6/8 в Корабельном районе Николаева пожаловались на протекающую крышу. У жителей последнего, 9-го этажа, вследствие дождей, которые идут последнюю неделю в Николаеве, протекли потолки в квартирах.

О проблеме в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Наталья Гаврина, опубликовав фотографии потолков и стен.

Женщина отметила, что во втором подъезде дома пострадали не только жильцы 9-го этажа, но и 8-го.

— Крыша подъезда в аварийном состоянии! На 9 этаже квартиры 69 и 70 — мокрые потолки и даже капает с потолка! Вода дошла почти до 7 этажа, то есть на 8 этаже квартиры 66 и 65 также с мокрыми потолками и стенами, — сообщила она.

По ее словам, жильцы летом обращались в ЖЭК «ДЭЗ «Океан», который обслуживает дом, реакции не последовало, а ситуация только ухудшилась.

— Никаких действий и работ с того времени не происходило. Ситуация с покрытием крыши с лета ухудшилась в разы, это привело к большой порче имущества жильцов! Прошу принять меры в кратчайшие сроки! — добавила она.

Ранее сообщалось, что николаевцы три года жалуются на разрушающийся фасад дома по улице Шнеерсона, 2б и заявляют о бездействии департамента ЖКХ и ЖЭКа «Забота», владельцем которого является депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка.