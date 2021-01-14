Николаевцы три года жалуются на разрушающийся фасад дома по улице Шнеерсона, 2б и заявляют о бездействии департамента ЖКХ и ЖЭКа «Забота», владельцем которого является депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка.

Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Наталья Ким.

«4-х этажная «сталинка» по адресу Шнеерсона, 2-б, со стороны Адмиральской. На первых этажах — магазин и офис. Ходят люди. Из-под крыши откровенно торчат камни, готовые вывалиться на головы прохожим. Особенно сейчас, когда там намерзли сосули и на солнце тают, а сточная труба разрушена. Рядом школа, бегают дети», — отметила она.

Женщина добавила, что обращалась в ЖЭК «Забота» и департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, однако никто ремонтировать дом пока не собирается.

«Уже писала 3 года назад об этой проблеме здесь, писала заявление в ЖЭК Забота, у которых дом на обслуживании. Управление ЖКХ, отвечали, что все разрушается и наш дом стоит в очереди. Что ждем? Трагедии?», — написала она.

Отметим, что согласно данным Оpendatabot, соучредителями и бенефициарами управляющей компании «ЖЭК «Забота» являются депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и бизнесмен Алексей Пелипас. Отметим также, что Владислав Чайка является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества.

Ранее сообщалось, что депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.

Напомним, что ООО «Бізнес-Реал», которое также принадлежит Владиславу Чайке, известно тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.