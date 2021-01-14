Николаевцы три года жалуются на разрушающийся фасад дома по улице Шнеерсона, 2б и заявляют о бездействии департамента ЖКХ и ЖЭКа «Забота», владельцем которого является депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка.
Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Наталья Ким.
«4-х этажная «сталинка» по адресу Шнеерсона, 2-б, со стороны Адмиральской. На первых этажах — магазин и офис. Ходят люди. Из-под крыши откровенно торчат камни, готовые вывалиться на головы прохожим. Особенно сейчас, когда там намерзли сосули и на солнце тают, а сточная труба разрушена. Рядом школа, бегают дети», — отметила она.
Женщина добавила, что обращалась в ЖЭК «Забота» и департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, однако никто ремонтировать дом пока не собирается.
«Уже писала 3 года назад об этой проблеме здесь, писала заявление в ЖЭК Забота, у которых дом на обслуживании. Управление ЖКХ, отвечали, что все разрушается и наш дом стоит в очереди. Что ждем? Трагедии?», — написала она.
Отметим, что согласно данным Оpendatabot, соучредителями и бенефициарами управляющей компании «ЖЭК «Забота» являются депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и бизнесмен Алексей Пелипас. Отметим также, что Владислав Чайка является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества.
Ранее сообщалось, что депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.
Напомним, что ООО «Бізнес-Реал», которое также принадлежит Владиславу Чайке, известно тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
Во время дебатов перед ввторым туром выборов мэра Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.
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Николаевцы три года жалуются на разрушающийся фасад дома по улице Шнеерсона, 2б и заявляют о бездействии департамента ЖКХ и ЖЭКа «Забота», владельцем которого является депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка.
Об этом в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» написала Наталья Ким.
«4-х этажная «сталинка» по адресу Шнеерсона, 2-б, со стороны Адмиральской. На первых этажах — магазин и офис. Ходят люди. Из-под крыши откровенно торчат камни, готовые вывалиться на головы прохожим. Особенно сейчас, когда там намерзли сосули и на солнце тают, а сточная труба разрушена. Рядом школа, бегают дети», — отметила она.
Женщина добавила, что обращалась в ЖЭК «Забота» и департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета, однако никто ремонтировать дом пока не собирается.
«Уже писала 3 года назад об этой проблеме здесь, писала заявление в ЖЭК Забота, у которых дом на обслуживании. Управление ЖКХ, отвечали, что все разрушается и наш дом стоит в очереди. Что ждем? Трагедии?», — написала она.
Отметим, что согласно данным Оpendatabot, соучредителями и бенефициарами управляющей компании «ЖЭК «Забота» являются депутат горсовета от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и бизнесмен Алексей Пелипас. Отметим также, что Владислав Чайка является членом постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ и коммунального имущества.
Ранее сообщалось, что депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.
Напомним, что ООО «Бізнес-Реал», которое также принадлежит Владиславу Чайке, известно тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
Во время дебатов перед ввторым туром выборов мэра Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.