Депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.

Большинством объектов владеет либо он, либо его супруга Ирина Бергман вместе с их основными бизнес-партнерами Алексеем Пелипасом и его женой Татьяной Глонзой.

Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная в электронном реестре НАПК.

Владислав Чайка задекларировал пять нежилых помещений площадью 257,7, 134,4, 279, 416,5 и 145 квадратных метров, которыми он владеет или с Алексеем Пелипасом, или Татьяной Глонзой. Еще три нежилых помещения 56,2, 37,8 и 104,5 находятся в их совместной собственности с другими совладельцами.

Также он владеет магазином 545.3 кв. м вместе с Алексеем Пелипасом, кафе 280,2 кв. м вместе с ним же и Полиной Потимковой.

Владислав Чайка задекларировал собственный земельный участок площадью 960 кв. м и еще арендует у города участок размером 1992 кв. м. Вместе с Алексеем Пелипасом они взяли в аренду еще два участка по 5861 кв. м.

Его жена вместе с Татьяной Глонзой и супругой бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик», Анной Титовой арендуют три участка 498, 328 и 2083 у Николаевского горсовета и нежилое помещение 207,7 кв. м. Также в их собственности находится нежилое помещение 125,8 кв. м и четыре закусочных 1868,3, 456,6, 76,3, 336,6 кв. м.

Ирина Бергман владеет тремя гаражами, домом 666,2 кв. м, а также квартирой 172,6 кв. м. Совместно с Татьяной Глонзой она приобрела квартиру 119,4 кв. м. Также они вместе с Анастасией Косой владеют базой отдыха «Океан» в селе Лупарево. А Владислав Чайка вместе с Алексеем Пелипасом и Сергеем Точилкиным имеют оздоровительный центр в Николаеве.

Из жилой недвижимости на Владислава Чайку вместе с его мамой зарегистрирована только квартира 73,2 кв. м. Он также арендует у города гараж и участок под ним.

У Ирины Бергман, Алексея Пелипаса и Ирины Косой есть офисное здание площадью 424,9 кв. м. Также Ирина Бергман является совладелицей магазина с Надеждой Бергман. Вместе с Татьяной Глонзой и Сергеем Дмитриевым владеет торговым павильоном и земельным участком 1200 кв. м.

Также у Ирины Бергман и Татьяны Глонзы есть общий участок размером 3548 кв. м. Вместе с семьей Пелипасов супруга Владислава Чайки имеет два нежилых помещения в собственности и еще три — совместно с ООО «Кивит плюс», которое занимается оптовой торговлей продуктами.

Владислав Чайка задекларировал два автомобиля супруги, которыми он пользуется, — Ford Edge 2019 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона гривен и Volrswagen Tiguan 2017 г.в. за полмиллиона гривен.

Согласно декларации, Владислав Чайка вместе со своими бизнес-партнерами является бенефициаром ООО «Побутсервіс-плюс» и ООО «Бизнес-реал», которые специализируются на управлении недвижимостью и торговле продуктами, ООО «Николаевское областное молодежное движение», предоставляющего услуги в сфере красоты. Также он владеет ЖЭКом «Забота», управляющей компанией «Центральний 1», юридической фирмой «Претор», ООО «Парус-плюс», а его жена владеет ООО «Строй-дизайн-сервис».

В 2019 году основными местами работы Владислава Чайки и его супруги значились ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный1», где они в общей сумме заработали чуть больше 200 тысяч гривен. 55 тысяч Владислав Чайка получил за работу по совместительству в «Бизнес-реале». 203 тысячи ему подарила Анна Савина, а 329 тысяч он получил в качестве дивидендов от «Мар-1», в котором имеет корпоративные права. 23 792 гривен ему выплатили пенсии. 328,5 тысяч гривен Владислав Чайка и его жена получили от сдачи имущества в аренду, полмиллиона — от продажи недвижимости и 392 тысячи — доход от бизнеса.

Владислав Чайка хранит 1 миллион 385 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 92 тысячи евро наличными, а Ирина Бергман — 936 тысяч гривен, 95 тысяч долларов и 73 тысячи евро. Таким образом они хранят 13,7 миллионов гривен по курсу НБУ. Еще 2,1 миллиона Владислав Чайка одолжил дяде Анатолию Чайке.

Напомним, что ООО «Бізнес-Реал» известен тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.