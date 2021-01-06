Депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.
Большинством объектов владеет либо он, либо его супруга Ирина Бергман вместе с их основными бизнес-партнерами Алексеем Пелипасом и его женой Татьяной Глонзой.
Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная в электронном реестре НАПК.
Владислав Чайка задекларировал пять нежилых помещений площадью 257,7, 134,4, 279, 416,5 и 145 квадратных метров, которыми он владеет или с Алексеем Пелипасом, или Татьяной Глонзой. Еще три нежилых помещения 56,2, 37,8 и 104,5 находятся в их совместной собственности с другими совладельцами.
Также он владеет магазином 545.3 кв. м вместе с Алексеем Пелипасом, кафе 280,2 кв. м вместе с ним же и Полиной Потимковой.
Владислав Чайка задекларировал собственный земельный участок площадью 960 кв. м и еще арендует у города участок размером 1992 кв. м. Вместе с Алексеем Пелипасом они взяли в аренду еще два участка по 5861 кв. м.
Его жена вместе с Татьяной Глонзой и супругой бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик», Анной Титовой арендуют три участка 498, 328 и 2083 у Николаевского горсовета и нежилое помещение 207,7 кв. м. Также в их собственности находится нежилое помещение 125,8 кв. м и четыре закусочных 1868,3, 456,6, 76,3, 336,6 кв. м.
Ирина Бергман владеет тремя гаражами, домом 666,2 кв. м, а также квартирой 172,6 кв. м. Совместно с Татьяной Глонзой она приобрела квартиру 119,4 кв. м. Также они вместе с Анастасией Косой владеют базой отдыха «Океан» в селе Лупарево. А Владислав Чайка вместе с Алексеем Пелипасом и Сергеем Точилкиным имеют оздоровительный центр в Николаеве.
Из жилой недвижимости на Владислава Чайку вместе с его мамой зарегистрирована только квартира 73,2 кв. м. Он также арендует у города гараж и участок под ним.
У Ирины Бергман, Алексея Пелипаса и Ирины Косой есть офисное здание площадью 424,9 кв. м. Также Ирина Бергман является совладелицей магазина с Надеждой Бергман. Вместе с Татьяной Глонзой и Сергеем Дмитриевым владеет торговым павильоном и земельным участком 1200 кв. м.
Также у Ирины Бергман и Татьяны Глонзы есть общий участок размером 3548 кв. м. Вместе с семьей Пелипасов супруга Владислава Чайки имеет два нежилых помещения в собственности и еще три — совместно с ООО «Кивит плюс», которое занимается оптовой торговлей продуктами.
Владислав Чайка задекларировал два автомобиля супруги, которыми он пользуется, — Ford Edge 2019 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона гривен и Volrswagen Tiguan 2017 г.в. за полмиллиона гривен.
Согласно декларации, Владислав Чайка вместе со своими бизнес-партнерами является бенефициаром ООО «Побутсервіс-плюс» и ООО «Бизнес-реал», которые специализируются на управлении недвижимостью и торговле продуктами, ООО «Николаевское областное молодежное движение», предоставляющего услуги в сфере красоты. Также он владеет ЖЭКом «Забота», управляющей компанией «Центральний 1», юридической фирмой «Претор», ООО «Парус-плюс», а его жена владеет ООО «Строй-дизайн-сервис».
В 2019 году основными местами работы Владислава Чайки и его супруги значились ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный1», где они в общей сумме заработали чуть больше 200 тысяч гривен. 55 тысяч Владислав Чайка получил за работу по совместительству в «Бизнес-реале». 203 тысячи ему подарила Анна Савина, а 329 тысяч он получил в качестве дивидендов от «Мар-1», в котором имеет корпоративные права. 23 792 гривен ему выплатили пенсии. 328,5 тысяч гривен Владислав Чайка и его жена получили от сдачи имущества в аренду, полмиллиона — от продажи недвижимости и 392 тысячи — доход от бизнеса.
Владислав Чайка хранит 1 миллион 385 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 92 тысячи евро наличными, а Ирина Бергман — 936 тысяч гривен, 95 тысяч долларов и 73 тысячи евро. Таким образом они хранят 13,7 миллионов гривен по курсу НБУ. Еще 2,1 миллиона Владислав Чайка одолжил дяде Анатолию Чайке.
Напомним, что ООО «Бізнес-Реал» известен тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
Во время дебатов перед ввторым туром выборов мэра Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.
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Депутат горсовета от фракции «ОПЗЖ», главный оппонент Александра Сенкевича на выборах мэра Николаева в 2020 году Владислав Чайка задекларировал 45 объектов недвижимости, среди которых — нежилые помещения, офисы, кафе, торговые павильоны и земельные участки.
Большинством объектов владеет либо он, либо его супруга Ирина Бергман вместе с их основными бизнес-партнерами Алексеем Пелипасом и его женой Татьяной Глонзой.
Об этом свидетельствует его декларация, опубликованная в электронном реестре НАПК.
Владислав Чайка задекларировал пять нежилых помещений площадью 257,7, 134,4, 279, 416,5 и 145 квадратных метров, которыми он владеет или с Алексеем Пелипасом, или Татьяной Глонзой. Еще три нежилых помещения 56,2, 37,8 и 104,5 находятся в их совместной собственности с другими совладельцами.
Также он владеет магазином 545.3 кв. м вместе с Алексеем Пелипасом, кафе 280,2 кв. м вместе с ним же и Полиной Потимковой.
Владислав Чайка задекларировал собственный земельный участок площадью 960 кв. м и еще арендует у города участок размером 1992 кв. м. Вместе с Алексеем Пелипасом они взяли в аренду еще два участка по 5861 кв. м.
Его жена вместе с Татьяной Глонзой и супругой бизнесмена Михаила Титова, известного как «Мультик», Анной Титовой арендуют три участка 498, 328 и 2083 у Николаевского горсовета и нежилое помещение 207,7 кв. м. Также в их собственности находится нежилое помещение 125,8 кв. м и четыре закусочных 1868,3, 456,6, 76,3, 336,6 кв. м.
Ирина Бергман владеет тремя гаражами, домом 666,2 кв. м, а также квартирой 172,6 кв. м. Совместно с Татьяной Глонзой она приобрела квартиру 119,4 кв. м. Также они вместе с Анастасией Косой владеют базой отдыха «Океан» в селе Лупарево. А Владислав Чайка вместе с Алексеем Пелипасом и Сергеем Точилкиным имеют оздоровительный центр в Николаеве.
Из жилой недвижимости на Владислава Чайку вместе с его мамой зарегистрирована только квартира 73,2 кв. м. Он также арендует у города гараж и участок под ним.
У Ирины Бергман, Алексея Пелипаса и Ирины Косой есть офисное здание площадью 424,9 кв. м. Также Ирина Бергман является совладелицей магазина с Надеждой Бергман. Вместе с Татьяной Глонзой и Сергеем Дмитриевым владеет торговым павильоном и земельным участком 1200 кв. м.
Также у Ирины Бергман и Татьяны Глонзы есть общий участок размером 3548 кв. м. Вместе с семьей Пелипасов супруга Владислава Чайки имеет два нежилых помещения в собственности и еще три — совместно с ООО «Кивит плюс», которое занимается оптовой торговлей продуктами.
Владислав Чайка задекларировал два автомобиля супруги, которыми он пользуется, — Ford Edge 2019 года выпуска стоимостью 1,3 миллиона гривен и Volrswagen Tiguan 2017 г.в. за полмиллиона гривен.
Согласно декларации, Владислав Чайка вместе со своими бизнес-партнерами является бенефициаром ООО «Побутсервіс-плюс» и ООО «Бизнес-реал», которые специализируются на управлении недвижимостью и торговле продуктами, ООО «Николаевское областное молодежное движение», предоставляющего услуги в сфере красоты. Также он владеет ЖЭКом «Забота», управляющей компанией «Центральний 1», юридической фирмой «Претор», ООО «Парус-плюс», а его жена владеет ООО «Строй-дизайн-сервис».
В 2019 году основными местами работы Владислава Чайки и его супруги значились ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный1», где они в общей сумме заработали чуть больше 200 тысяч гривен. 55 тысяч Владислав Чайка получил за работу по совместительству в «Бизнес-реале». 203 тысячи ему подарила Анна Савина, а 329 тысяч он получил в качестве дивидендов от «Мар-1», в котором имеет корпоративные права. 23 792 гривен ему выплатили пенсии. 328,5 тысяч гривен Владислав Чайка и его жена получили от сдачи имущества в аренду, полмиллиона — от продажи недвижимости и 392 тысячи — доход от бизнеса.
Владислав Чайка хранит 1 миллион 385 тысяч гривен, 137 тысяч долларов и 92 тысячи евро наличными, а Ирина Бергман — 936 тысяч гривен, 95 тысяч долларов и 73 тысячи евро. Таким образом они хранят 13,7 миллионов гривен по курсу НБУ. Еще 2,1 миллиона Владислав Чайка одолжил дяде Анатолию Чайке.
Напомним, что ООО «Бізнес-Реал» известен тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.
Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.
Во время дебатов перед ввторым туром выборов мэра Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.