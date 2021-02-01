В городе Дружковка Донецкой области на ходу перевернулась маршрутка с пассажирами. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом говорится в сообщении полиции Краматорска.

Сообщается, что инцидент произошел вчера вечером. По предварительным данным, у водителя маршрутки № 18 случился инфаркт, он потерял управление. В результате автобус съехал с дороги и перевернулся. Три пассажира получили телесные повреждения, а водителя госпитализировали в реанимацию местной больницы.

По данному факту открыто уголовное дело по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 27 января в Южноукраинске автомобиль въехал в автобус, подвозивший на работу сотрудников станции. Грузовик, который шел следом, попытался избежать столкновения и въехал в теплотрассу.