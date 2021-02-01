Все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались.

Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на испанское агентство El Periodico.

Как сообщается, все проживающие там пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.

У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако, когда их число возросло, постояльцев изолировали в свои комнаты.