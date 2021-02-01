Все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались.
Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на испанское агентство El Periodico.
Как сообщается, все проживающие там пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.
У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако, когда их число возросло, постояльцев изолировали в свои комнаты.
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Все 78 обитателей дома для престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer. Семь из них скончались.
Об этом собщает РБК-Украина со ссылкой на испанское агентство El Periodico.
Как сообщается, все проживающие там пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января.
У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако, когда их число возросло, постояльцев изолировали в свои комнаты.
Напомним, что массовой иммунизацией населения от коронавирусного заболевания в Николаевской области будут заниматься 7 мобильных бригад.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа