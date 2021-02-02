На Кипре, в пригороде Никосии произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения.

Об этом сообщает местное агентство Cyprus Mail.

По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19.30 по местному времени. Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.

О пострадавших во время взрыва пока не сообщается.

Городок Лача с населением около 17 тысяч человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.

Ранее сообщалось, что в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции.