На Кипре, в пригороде Никосии произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения.
Об этом сообщает местное агентство Cyprus Mail.
По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19.30 по местному времени. Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.
О пострадавших во время взрыва пока не сообщается.
Городок Лача с населением около 17 тысяч человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.
Ранее сообщалось, что в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции.
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На Кипре, в пригороде Никосии произошел взрыв в центре COVID-вакцинации населения.
Об этом сообщает местное агентство Cyprus Mail.
По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19.30 по местному времени. Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.
О пострадавших во время взрыва пока не сообщается.
Городок Лача с населением около 17 тысяч человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.
Ранее сообщалось, что в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа