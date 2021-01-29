Сегодня утром в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции. В результате инцидента травмы получили по меньшей мере трое людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийские СМИ.
Взрыв произошел в доме в городе Лангенцерсдорф. Туда сразу были направлены несколько пожарных бригад, два спасательных вертолета и семь машин скорой помощи. Правоохранители провели эвакуацию из домов вблизи из-за пожара, который вспыхнул после взрыва.
В настоящее время известно о двух легко раненых в результате взрыва, еще у одного человека — тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.
По сообщению Государственного управления уголовной полиции Нижней Австрии, сейчас следователи предполагают взрыв газа на верхнем этаже около 7.30 утра.
Напомним, сегодня в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы. По последним данным, пожар произошел из-за электрического обогревателя, который принес родственник одного из пациентов.
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Сегодня утром в пригороде Вены (Австрия) в одном из жилых домов произошел мощный взрыв, который привел к обвалу конструкции. В результате инцидента травмы получили по меньшей мере трое людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австрийские СМИ.
Взрыв произошел в доме в городе Лангенцерсдорф. Туда сразу были направлены несколько пожарных бригад, два спасательных вертолета и семь машин скорой помощи. Правоохранители провели эвакуацию из домов вблизи из-за пожара, который вспыхнул после взрыва.
В настоящее время известно о двух легко раненых в результате взрыва, еще у одного человека — тяжелые травмы. Также продолжаются поиски восьми человек, которые жили в доме.
По сообщению Государственного управления уголовной полиции Нижней Австрии, сейчас следователи предполагают взрыв газа на верхнем этаже около 7.30 утра.
Напомним, сегодня в Бухаресте произошел пожар в реанимационном отделении. Огнем были охвачены четыре комнаты, а из здания пришлось эвакуировать сотни людей. Часть пациентов перевели в другие больницы. По последним данным, пожар произошел из-за электрического обогревателя, который принес родственник одного из пациентов.