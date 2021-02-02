В селе Шевченково Николаевской области мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.
Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
Вчера вечером, 1 февраля, в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жителя села Шевченково о том, что между ним и его соседкой произошел конфликт. Приехав на вызов, патрульные увидели на одной из улиц села заявителя и соседку.
Пообщавшись с женщиной, они выяснили, что на самом деле 22-летний мужчина, будучи пьяным, спровоцировал ссору, оскорбляя свою соседку нецензурными словами. Когда же женщина пыталась уйти, тот позвонил в полицию. Во время выяснения всех обстоятельств происшествия злоумышленник начал ругаться и агрессивно себя вести, после чего ударил одного из полицейских кулаком в лицо, повредив нос.
Правоохранители доставили нарушителя в отделение полиции, в данный момент готовятся материалы по задержанию его в порядке статьи 208 УПК.
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В селе Шевченково Николаевской области мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.
Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
Вчера вечером, 1 февраля, в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от жителя села Шевченково о том, что между ним и его соседкой произошел конфликт. Приехав на вызов, патрульные увидели на одной из улиц села заявителя и соседку.
Пообщавшись с женщиной, они выяснили, что на самом деле 22-летний мужчина, будучи пьяным, спровоцировал ссору, оскорбляя свою соседку нецензурными словами. Когда же женщина пыталась уйти, тот позвонил в полицию. Во время выяснения всех обстоятельств происшествия злоумышленник начал ругаться и агрессивно себя вести, после чего ударил одного из полицейских кулаком в лицо, повредив нос.
Правоохранители доставили нарушителя в отделение полиции, в данный момент готовятся материалы по задержанию его в порядке статьи 208 УПК.
Напомним, что 29 января в Центральном районе Николаева мужчина, находясь под действием наркотиков, избил и ограбил свою сводную сестру и скрылся.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа