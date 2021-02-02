Украинские пограничники изъяли большую партию контрабандных табачных изделий в аеропорту «Борисполь».
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители ожидали незаконную поставку из ОАЭ. Когда самолет с ценным грузом сел, пограничники конфисковали десятки ящиков с сигаретами «Manchester» (изъяли больше тридцати тысяч пачек).
Табачная продукция попала на территорию Украины без уплаты акцизного сбора. Общий вес конфискованной контрабанды достигает 2 тонн.
На данный момент продолжается следствия, правоохранители устанавливают круг подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Украины.
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Украинские пограничники изъяли большую партию контрабандных табачных изделий в аеропорту «Борисполь».
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Правоохранители ожидали незаконную поставку из ОАЭ. Когда самолет с ценным грузом сел, пограничники конфисковали десятки ящиков с сигаретами «Manchester» (изъяли больше тридцати тысяч пачек).
Табачная продукция попала на территорию Украины без уплаты акцизного сбора. Общий вес конфискованной контрабанды достигает 2 тонн.
На данный момент продолжается следствия, правоохранители устанавливают круг подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, на Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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