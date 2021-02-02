Украинские пограничники изъяли большую партию контрабандных табачных изделий в аеропорту «Борисполь».

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Правоохранители ожидали незаконную поставку из ОАЭ. Когда самолет с ценным грузом сел, пограничники конфисковали десятки ящиков с сигаретами «Manchester» (изъяли больше тридцати тысяч пачек).

Табачная продукция попала на территорию Украины без уплаты акцизного сбора. Общий вес конфискованной контрабанды достигает 2 тонн.

На данный момент продолжается следствия, правоохранители устанавливают круг подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие