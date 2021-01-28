На Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие погодные условия. При задержании они представились гражданами Индии.
Об этом сообщается на сайте Госпогрансслужбы.
Правоохранители увидели иностранцев возле границы, задержанными оказалась женщина и мужчина, граждане Индии. Их доставили в приграничный пункт для установления личности.
По факту нарушения на задержанных составили административный протокол. В Украину они въехали законным и установленным порядком.
Напомним, в августе 2020 года в Харьковской области задержали двух нарушителей, один из них представился гражданином Азербайджана, второй – Украины. Оказалось, что украинец занимался незаконной переправкой иностранных граждан через границу.
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На Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие погодные условия. При задержании они представились гражданами Индии.
Об этом сообщается на сайте Госпогрансслужбы.
Правоохранители увидели иностранцев возле границы, задержанными оказалась женщина и мужчина, граждане Индии. Их доставили в приграничный пункт для установления личности.
По факту нарушения на задержанных составили административный протокол. В Украину они въехали законным и установленным порядком.
Напомним, в августе 2020 года в Харьковской области задержали двух нарушителей, один из них представился гражданином Азербайджана, второй – Украины. Оказалось, что украинец занимался незаконной переправкой иностранных граждан через границу.