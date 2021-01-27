В августе 2020 года в Харьковской области задержали двух нарушителей, один из них представился гражданином Азербайджана, второй – Украины. Оказалось, что украинец занимался незаконной переправкой иностранных граждан через границу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Оперативники полгода собирали доказательную базу для разоблачения канала незаконной миграции. Таким образом, правоохранители установили, что к незаконной деятельности причастны двое жителей Харьковской области.

В среду 27 января, правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания подозреваемых, в результате розыскных действий были изъяты мобильные телефоны, SIM-карты и другие вещественные доказательства.

По факту нарушения начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, военнослужащие Чопского подразделения обнаружили группу правонарушителей возле границы Словакии вечером 25 января.