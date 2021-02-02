Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Посылку с запчастями отправлял киевлянин, но он не указал их назначение. Таможенники заявили, что в Мьянму пытались направить автономную рулевую машину АРМ-150М, предназначенную для истребителя четвертого поколения МиГ-29.

— Боевая и специальная техника вообще не может находиться в собственности граждан, — объясняют в таможне.

Там добавляют, что вывоз таких частей возможен только с разрешения Госэкспортконтроля. По словам пресс-службы, отправитель таких документов не предоставлял.

Таможенники составили протокол о нарушении правил по статье и статье Таможенного кодекса. Они предусматривают штраф в размере 100% стоимости этих товаров и их конфискацию.

Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.