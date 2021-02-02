Киевские таможенники обнаружили в посылке в Мьянму часть от многоцелевого истребителя МиГ-29. Отправитель в декларации к посылке указал, что пересылает запчасти.
Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Посылку с запчастями отправлял киевлянин, но он не указал их назначение. Таможенники заявили, что в Мьянму пытались направить автономную рулевую машину АРМ-150М, предназначенную для истребителя четвертого поколения МиГ-29.
— Боевая и специальная техника вообще не может находиться в собственности граждан, — объясняют в таможне.
Там добавляют, что вывоз таких частей возможен только с разрешения Госэкспортконтроля. По словам пресс-службы, отправитель таких документов не предоставлял.
Таможенники составили протокол о нарушении правил по статье 472 и статье 473 Таможенного кодекса. Они предусматривают штраф в размере 100% стоимости этих товаров и их конфискацию.
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Киевские таможенники обнаружили в посылке в Мьянму часть от многоцелевого истребителя МиГ-29. Отправитель в декларации к посылке указал, что пересылает запчасти.
Об этом сообщает пресс-служба таможни.
Посылку с запчастями отправлял киевлянин, но он не указал их назначение. Таможенники заявили, что в Мьянму пытались направить автономную рулевую машину АРМ-150М, предназначенную для истребителя четвертого поколения МиГ-29.
— Боевая и специальная техника вообще не может находиться в собственности граждан, — объясняют в таможне.
Там добавляют, что вывоз таких частей возможен только с разрешения Госэкспортконтроля. По словам пресс-службы, отправитель таких документов не предоставлял.
Таможенники составили протокол о нарушении правил по статье 472 и статье 473 Таможенного кодекса. Они предусматривают штраф в размере 100% стоимости этих товаров и их конфискацию.
Напомним, в Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа