В Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Вчера, 1 февраля, примерно в 4:50 на 163 километре автодороги Н-11 «Днепр-Николаев» возле города Новый Буг 25-летний водитель Chevrolet Aveo, гражданин Египта съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом. По предварительным данным он не справился с управлением автомобиля. В результате аварии двух пассажиров-иностранцев 21 и 27 лет с телесными повреждениями доставили в больницу.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Обстоятельства ДТП устанавливаюся.

Напомним, 21 января в Березнеговатском районе Николаевской области слетел с дороги автомобиль, в котором находилось двое взрослых и ребенок.