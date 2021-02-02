В Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
Вчера, 1 февраля, примерно в 4:50 на 163 километре автодороги Н-11 «Днепр-Николаев» возле города Новый Буг 25-летний водитель Chevrolet Aveo, гражданин Египта съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом. По предварительным данным он не справился с управлением автомобиля. В результате аварии двух пассажиров-иностранцев 21 и 27 лет с телесными повреждениями доставили в больницу.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Обстоятельства ДТП устанавливаюся.
Напомним, 21 января в Березнеговатском районе Николаевской области слетел с дороги автомобиль, в котором находилось двое взрослых и ребенок.
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В Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Николаевской области.
Вчера, 1 февраля, примерно в 4:50 на 163 километре автодороги Н-11 «Днепр-Николаев» возле города Новый Буг 25-летний водитель Chevrolet Aveo, гражданин Египта съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом. По предварительным данным он не справился с управлением автомобиля. В результате аварии двух пассажиров-иностранцев 21 и 27 лет с телесными повреждениями доставили в больницу.
Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», санкция которой предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. Обстоятельства ДТП устанавливаюся.
Напомним, 21 января в Березнеговатском районе Николаевской области слетел с дороги автомобиль, в котором находилось двое взрослых и ребенок.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа