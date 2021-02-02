Человек, поджегший торговый центр «Эпицентр» в Первомайске Николаевской области, рассказал о причинах, которые побудили его совершить поджог.

Об этом «Новостям-N» сообщил мэр Первомайска Олег Демченко.

Полицейские, которым был передан задержанный поджигатель, зафиксировали у него все визуальные признаки сильного алкогольного опьянения: запах спиртного изо рта, путанную, бессвязную речь и т. д. Из слов задержанного можно сделать вывод, что причиной поджога стали его личные неприязненные отношения с директором торгового центра.

— По подозрению в поджоге задержан один человек. Он в нетрезвом состоянии и его нужно сначала привести в чувство, чтобы отрабатывать все вопросы и предметно о чем-либо говорить, — сообщил Олег Демченко.

В полиции задержанный сообщил, что специально приехал в Первомайск, чтобы поджечь «Эпицентр». Откуда именно приехал, мужчина не сообщил, однако судя по тому, что 90% контактов в его мобильном телефоне из Запорожской области, можно предположить, что приехал он именно оттуда.

— Он говорит, что приехал целенаправленно, чтобы сжечь «Эпицентр», у него неприязненные отношения, как он говорит, с директором. Полиция сейчас отрабатывает версию, позже можно будет сказать более точные данные, — рассказал городской голова Первомайска.

Напомним, сегодня, 2 февраля, по улице Федора Достоевского в Первомайске произошел масштабный пожар в торговом центре «Эпицентр».