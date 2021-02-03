СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 72 таких нарушения на Луганщине.

Об этом говорится в ежедневном отчете № 25/2021, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 2 февраля 2021 года.

— В Донецкой области СММ зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения, — говорится в отчете.

Большинство этих нарушений произошли в ночь с 31 января на 1 февраля в районах к северу от н.п. Широкино.

— В Луганской области СММ зафиксировала 72 нарушения режима прекращения огня, в том числе 45 взрывов неопределенного происхождения, — сообщили в СММ.

Большинство нарушений имели место вечером 31 января во районах северо-западнее н.п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска).

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала минимум 8060 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Неделю назад специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.