Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины восемь раз открывали огонь в сторону украинских военных, погиб один боец.

Об этом сообщает штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Павлополь, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Ранее сообщалось, что СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 38 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 72 таких нарушения на Луганщине.