В Снигиревке на Николаевщине автомобиль застрял в грязи, его вытягивали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Вчера, 2 февраля, в 23:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Набережная в Снигиревке в грязи застрял автомобиль ВАЗ 2121. В салоне автомобиля находились двое взрослых и ребенок 2017 года рождения. На помощь прибыли спасатели 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Используя лебедки, они вытащили автомобиль на твердую почву, после чего машина смогла продолжить движение.

Напомним, что в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, вытягивая их автомобили, которые застряли на проблемных участках дорог.