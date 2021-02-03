В Снигиревке на Николаевщине автомобиль застрял в грязи, его вытягивали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 2 февраля, в 23:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Набережная в Снигиревке в грязи застрял автомобиль ВАЗ 2121. В салоне автомобиля находились двое взрослых и ребенок 2017 года рождения. На помощь прибыли спасатели 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Используя лебедки, они вытащили автомобиль на твердую почву, после чего машина смогла продолжить движение.
Напомним, что в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, вытягивая их автомобили, которые застряли на проблемных участках дорог.
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В Снигиревке на Николаевщине автомобиль застрял в грязи, его вытягивали спасатели.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера, 2 февраля, в 23:20 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Набережная в Снигиревке в грязи застрял автомобиль ВАЗ 2121. В салоне автомобиля находились двое взрослых и ребенок 2017 года рождения. На помощь прибыли спасатели 24 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Используя лебедки, они вытащили автомобиль на твердую почву, после чего машина смогла продолжить движение.
Напомним, что в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, вытягивая их автомобили, которые застряли на проблемных участках дорог.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа