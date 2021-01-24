В течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, вытягивая их автомобили, которые застряли проблемных участках дорог.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Первый случай произошел на улице Центральной города Новая Одесса. Сообщение об этом в Службу спасения поступило в 17:36. Автомобиль «ВАЗ-2108» увяз в яме с грязью на обочине дороги.

О втором происшествии сообщили в 18:24. Инцидент произошел в селе Заря Веселиновского района, там в грязи увяз Opel Vivaro.

В третий раз помощь была необходима водителю «Москвич ИЖ-2175» на 70 км автодороги Н-24 «Благовещенское — Николаев» в пределах Первомайского района.

На местах работали отделения 11-й, 21-й и 23-й Государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели вытащили автомобиль, застрявший во льду.