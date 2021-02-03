В Харьковской области инспектор заметил неизвестное лицо, которое продвигалось в сторону России. Пограничник решил провести проверку, нарушителем оказался юноша 2006 года рождения.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Мальчик сообщил, что пришел из Лимана Донецкой области, а границу решил пересечь, чтобы добраться до Москвы, где работает его отец. Документов, разрешающих переход через границы, при себе у ребенка не оказалось.
Для дальнейшей передачи родственникам ребенка забрали представители полиции. Уведомление о том, где находится ребенок, передали лицам, которые отвечают за его воспитание.
За совершенное мальчиком правонарушение к административной ответственности будут притянуты его родители или опекуны.
Напомним, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
В Харьковской области инспектор заметил неизвестное лицо, которое продвигалось в сторону России. Пограничник решил провести проверку, нарушителем оказался юноша 2006 года рождения.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Мальчик сообщил, что пришел из Лимана Донецкой области, а границу решил пересечь, чтобы добраться до Москвы, где работает его отец. Документов, разрешающих переход через границы, при себе у ребенка не оказалось.
Для дальнейшей передачи родственникам ребенка забрали представители полиции. Уведомление о том, где находится ребенок, передали лицам, которые отвечают за его воспитание.
За совершенное мальчиком правонарушение к административной ответственности будут притянуты его родители или опекуны.
Напомним, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа