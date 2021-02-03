В Харьковской области инспектор заметил неизвестное лицо, которое продвигалось в сторону России. Пограничник решил провести проверку, нарушителем оказался юноша 2006 года рождения.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мальчик сообщил, что пришел из Лимана Донецкой области, а границу решил пересечь, чтобы добраться до Москвы, где работает его отец. Документов, разрешающих переход через границы, при себе у ребенка не оказалось.

Для дальнейшей передачи родственникам ребенка забрали представители полиции. Уведомление о том, где находится ребенок, передали лицам, которые отвечают за его воспитание.

За совершенное мальчиком правонарушение к административной ответственности будут притянуты его родители или опекуны.

Напомним, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.