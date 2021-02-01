В понедельник, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.

Об этом на сайте Госпогранслужбы.

Патруль военнослужащих остановил микроавтобус «Mercedes» возле пункта пропуска «Порубное» в соседнюю Румынию. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили магнитный компас КТ-М1м» 1955 года изготовления, секстант «СНО-М» 1971 года изготовления и шесть противогазов.

Перевозка данных предметов подпадает под государственное регулирование предметов военного назначения.

Пограничники также обнаружили антикварные предметы, которые могут являться ценными в исторически-культурном контексте, в машине нашли: аккордеон «FIROTТI» в деревянном футляре и фотоаппарат «Фотокор-1» с шестью кассетами.

Правоохранители составили протокол про нарушение таможенных правил.

Ранее НикВести сообщали, что на Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие погодные условия. При задержании они представились гражданами Индии.