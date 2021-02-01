В понедельник, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
Об этом на сайте Госпогранслужбы.
Патруль военнослужащих остановил микроавтобус «Mercedes» возле пункта пропуска «Порубное» в соседнюю Румынию. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили магнитный компас КТ-М1м» 1955 года изготовления, секстант «СНО-М» 1971 года изготовления и шесть противогазов.
Перевозка данных предметов подпадает под государственное регулирование предметов военного назначения.
Пограничники также обнаружили антикварные предметы, которые могут являться ценными в исторически-культурном контексте, в машине нашли: аккордеон «FIROTТI» в деревянном футляре и фотоаппарат «Фотокор-1» с шестью кассетами.
Правоохранители составили протокол про нарушение таможенных правил.
Ранее НикВести сообщали, что на Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие погодные условия. При задержании они представились гражданами Индии.
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В понедельник, 1 февраля, на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.
Об этом на сайте Госпогранслужбы.
Патруль военнослужащих остановил микроавтобус «Mercedes» возле пункта пропуска «Порубное» в соседнюю Румынию. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили магнитный компас КТ-М1м» 1955 года изготовления, секстант «СНО-М» 1971 года изготовления и шесть противогазов.
Перевозка данных предметов подпадает под государственное регулирование предметов военного назначения.
Пограничники также обнаружили антикварные предметы, которые могут являться ценными в исторически-культурном контексте, в машине нашли: аккордеон «FIROTТI» в деревянном футляре и фотоаппарат «Фотокор-1» с шестью кассетами.
Правоохранители составили протокол про нарушение таможенных правил.
Ранее НикВести сообщали, что на Львовщине патруль украинских военнослужащих обнаружил неизвестных лиц, которые пытались перейти границу с Польшей, несмотря на плохие погодные условия. При задержании они представились гражданами Индии.
|
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|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа