В Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы.
Об этом сообщил представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.
— Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области предотвратили контрабандную переправку за границу предметов старины, имеющих культурную ценность, — говорится в сообщении.
По его словам, инцидент произошел в пункте пропуска «Гоптовка». Там жительница Запорожья пыталась провезти ценный груз.
Левченко отметил, что женщине удалось скрыть сразу пять старинных икон XIX века среди своего багажа с целью дальнейшего вывоза в соседнюю страну. Своих потенциальных клиентов правонарушительница находила с помощью специализированного сайта в интернете.
Сейчас изъятые предметы, которые могут представлять культурную ценность, направлены на экспертизы. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины, следственные действия еще продолжаются.
Напомним, что пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.Напомним,
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В Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы.
Об этом сообщил представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.
— Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области предотвратили контрабандную переправку за границу предметов старины, имеющих культурную ценность, — говорится в сообщении.
По его словам, инцидент произошел в пункте пропуска «Гоптовка». Там жительница Запорожья пыталась провезти ценный груз.
Левченко отметил, что женщине удалось скрыть сразу пять старинных икон XIX века среди своего багажа с целью дальнейшего вывоза в соседнюю страну. Своих потенциальных клиентов правонарушительница находила с помощью специализированного сайта в интернете.
Сейчас изъятые предметы, которые могут представлять культурную ценность, направлены на экспертизы. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины, следственные действия еще продолжаются.
Напомним, что пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.Напомним,
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа