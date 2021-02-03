В Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы.

Об этом сообщил представитель Управления Службы безопасности в Запорожской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook.

— Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области предотвратили контрабандную переправку за границу предметов старины, имеющих культурную ценность, — говорится в сообщении.

По его словам, инцидент произошел в пункте пропуска «Гоптовка». Там жительница Запорожья пыталась провезти ценный груз.

Левченко отметил, что женщине удалось скрыть сразу пять старинных икон XIX века среди своего багажа с целью дальнейшего вывоза в соседнюю страну. Своих потенциальных клиентов правонарушительница находила с помощью специализированного сайта в интернете.

Сейчас изъятые предметы, которые могут представлять культурную ценность, направлены на экспертизы. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 201 («Контрабанда») Уголовного кодекса Украины, следственные действия еще продолжаются.

Напомним, что пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» украинца, который нелегально пытался вывезти из страны алмазы на 15 миллионов гривен.Напомним,