Вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин.

По его словам, также пропало водоснабжение.

— Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы, — написал Анатолий Анохин.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook, что «все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль». По его данным, свет выключили примерно в половине восьмого вечера. А вот о причине аварии он не сообщил.

Позже городской голова написал, что эвакуацию в городе проводить не будут, а разговоры о ней — слухи. По его словам, ситуация в Энергодаре стабилизирована. Почти весь жилой фонд подключен к электроснабжению.

— Да, произошла авария, в результате чего город остался без света. Как сообщила нам ЗаТЭС ДТЭК, в 19.30 отключился трансформатор АТ-2 с группой АО-1,2 дифзащитой. «Выбило» блок №2, затем блок №3 — от потери собственных потребностей. Причина отключения блока №4 еще выясняется. В целом же причины аварии на ЗаТЭС — это повод для серьезного расследования и анализа профессиональными инстанциями. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем! — написал Дмитрий Орлов. — В результате аварии без электроснабжения остались сразу все подстанции. Подстанции «Луч» и «Водозабор» возобновили работу за полчаса. Подстанцию «Радуга» запустили позже. Для этого пришлось делать аварийное переподключение подстанции. Сейчас почти 100 процентов жилого фонда — со светом. Восстановлено электроснабжение на очистных сооружениях, ведется восстановление водоснабжения. Работы продолжаются, — написал Дмитрий Орлов.

В компании ДТЭК заявили, что защита на ТЭС сработала из-за замыкания на подстанции. Это позволило избежать большей аварии.

Запорожская ТЭС является самой большой в Украине. Ее общая установленная электрическая мощность — 3650 мегаватт.

Напомним, ранее Южно-Украинская АЭС сообщила, что прекращает поставлять теплую воду для населения после окончания отопительного сезона 2020-2021. До этого предприятие планировало это сделать с начала 2022 года.

Позже мэр Южноукраинска Валерий Онуфриенко заявил, что нашел общий язык с руководством Южно-Украинской АЭС, и горячее водоснабжение отключено не будет.