В «Запорожьеоблэнерго» заявили, что погашение подстанции «Луч» произошло в результате того, что исчезло напряжение со стороны Запорожской ТЭС.

Об этом сообщает пресс-служба «Запорожьеоблэнерго».

«3 февраля в 19:26 на подстанции «Луч» ОАО «Запорожьеоблэнерго» произошло аварийное отключение трансформатора № 1 в результате действия системы защиты с двухсекундных отключением воздушной линии 150кВ между подстанциями «Луч» и «Великая Белозерка» и последующим автоматическим повторным включением ее в течение 2 5 секунды. Одновременно с этим событием исчезло напряжение со стороны Запорожской ТЭС, что привело к полному погашению подстанции «Луч» ОАО «Запорожьеоблэнерго», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Запорожской ТЭС полностью обесточилось оборудование 150кВ вследствие аварийного отключения автотрансформаторов и блоков № 2, 3, 4 на ТЭС, что повлекло полное погашение еще двух подстанций 150кВ, 12 подстанций 35кВ и частично погашение 3 подстанций 35кВ ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Сотрудники ОАО «Запорожьеоблэнерго» ликвидировали последствия отключений на Запорожской ТЭС, и уже в 20:30 энергоснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

Причины аварийных отключений на Запорожской ТЭС должна назвать специальная комиссия после проведения расследования.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.