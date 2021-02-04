Министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетел в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств пожара и гибели в больнице четырех человек.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.
— К сожалению, ночью произошла трагедия: на территории областной инфекционной больницы в Запорожье произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека — один медик, трое пациентов. А также восемь пострадавших были переведены в другие больницы. По этой причине министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетает в Запорожье, чтобы выяснить, что произошло в больнице, — сообщила она.
Максим Степанов в Facebook выразил соболезнования семьям и близким.
— Четыре человека погибли вследствие пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы — рядом с ними родные и врачи, — написал он.
Максим Степанов отметил, что причины возгорания корпуса выясняют работники правоохранительных органов, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
— Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии, — проинформировал министр.
Как сообщалось, в среду вечером в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.
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Министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетел в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств пожара и гибели в больнице четырех человек.
Как передает Укринформ, об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.
— К сожалению, ночью произошла трагедия: на территории областной инфекционной больницы в Запорожье произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека — один медик, трое пациентов. А также восемь пострадавших были переведены в другие больницы. По этой причине министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетает в Запорожье, чтобы выяснить, что произошло в больнице, — сообщила она.
Максим Степанов в Facebook выразил соболезнования семьям и близким.
— Четыре человека погибли вследствие пожара на территории второй областной инфекционной больницы в городе Запорожье. Еще два человека получили повреждения и семь эвакуированы — рядом с ними родные и врачи, — написал он.
Максим Степанов отметил, что причины возгорания корпуса выясняют работники правоохранительных органов, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
— Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии, — проинформировал министр.
Как сообщалось, в среду вечером в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
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