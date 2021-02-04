В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.

Об этом сообщает Укринформ.

— Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов, — сказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Известно, что 8 эвакуированных лиц перевезли в другие больницы. На первом этаже, где все произошло, пациентов не осталось. Всего в корпусе находились 29 человек. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает.

— На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках, — добавил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Будет создана комиссия, которая должна разобраться в ситуации. В полиции ситуацию пока не комментируют.

На месте происшествия создали пост дезинфекции.

Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.