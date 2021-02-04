В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.
Об этом сообщает Укринформ.
— Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов, — сказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Известно, что 8 эвакуированных лиц перевезли в другие больницы. На первом этаже, где все произошло, пациентов не осталось. Всего в корпусе находились 29 человек. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает.
— На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках, — добавил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Будет создана комиссия, которая должна разобраться в ситуации. В полиции ситуацию пока не комментируют.
На месте происшествия создали пост дезинфекции.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
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В Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и врач.
Об этом сообщает Укринформ.
— Произошла трагедия. В 23:25 поступила информация о пожаре в областной инфекционной больнице. Прибыло 16 единиц техники, 60 пожарных. На первом этаже в реанимации, в одной из палат на 20 м² состоялось возгорание. Во время ликвидации были спасены 8 человек, но найдено 4 тела: врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов, — сказал глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Известно, что 8 эвакуированных лиц перевезли в другие больницы. На первом этаже, где все произошло, пациентов не осталось. Всего в корпусе находились 29 человек. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает.
— На первом этаже были люди, которые находились на искусственной вентиляции легких. Их выносили на руках, — добавил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Будет создана комиссия, которая должна разобраться в ситуации. В полиции ситуацию пока не комментируют.
На месте происшествия создали пост дезинфекции.
Напомним, вечером, 3 февраля, в Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа