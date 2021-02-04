Вчера, 3 февраля, в селе Мешково-Погорелово на Николаевщине загорелась хозпостройка.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило по экстренному номеру «101» 3 февраля, в 18:43. Спасателям доложили, что пожар произошел на улице Михаила Коцюбинского в селе Мешково-Погорелово Витовского района.

На место происшествия направилось дежурное отделение 16 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что на территории частного домовладения загорелась хозпостройка на площади 20 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь в 19:08, в 19:20 - ликвидировали, причина пожара устанавливается. От пламени спасли жилой дом, расположенный рядом.

Для тушения огня от ГСЧС использовали 1 единицу техники, работали 4 спасателя.

Ранее сообщалось, что в Новом Буге на Николаевщине случился пожар в частном жилом доме.