В Новом Буге на Николаевщине случился пожар в частном жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Вчера, 1 февраля, в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Егорова в городе Новый Буг. К месту происшествия направили отделение 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что пожар произошел в одной из комнат частного жилого дома. В 18:29 возгорание локализовали ив 18:50 ликвидировали, пожар занял площадь 20 квадратных метров, его причина устанавливается.

Всего от ГСЧС работало 6 человек и 2 единицы техники, дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 26 января в городе Баштанка в Николаевской области горел магазин мебели.