В Новом Буге на Николаевщине случился пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Вчера, 1 февраля, в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Егорова в городе Новый Буг. К месту происшествия направили отделение 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что пожар произошел в одной из комнат частного жилого дома. В 18:29 возгорание локализовали ив 18:50 ликвидировали, пожар занял площадь 20 квадратных метров, его причина устанавливается.
Всего от ГСЧС работало 6 человек и 2 единицы техники, дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов.
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В Новом Буге на Николаевщине случился пожар в частном жилом доме.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Вчера, 1 февраля, в Службу спасения сообщили о пожаре на улице Егорова в городе Новый Буг. К месту происшествия направили отделение 20 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию спасатели установили, что пожар произошел в одной из комнат частного жилого дома. В 18:29 возгорание локализовали ив 18:50 ликвидировали, пожар занял площадь 20 квадратных метров, его причина устанавливается.
Всего от ГСЧС работало 6 человек и 2 единицы техники, дополнительно привлекались сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 26 января в городе Баштанка в Николаевской области горел магазин мебели.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа