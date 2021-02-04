В Николаеве возде управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию от государства из-за высоких тарифов.
Об этом НикВести рассказал житель Николаева, ставший свидетелем происходящего.
Очередь образовалась сегодня, 4 февраля, на улице возле здания по Декабристов, 25, где находится Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района Николаева.
Отметим, что в это время на улице шел дождь.
На фото, которые предоставил николаевец, видно, что в очереди стоят около 30 человек.
— Это очередь в управление социальных выплат Центрального района на ул.Декабристов,25. Вот так старики, которым 80 и выше, стоят в огромной очереди, чтобы только написать заявление на единоразовую доплату к субсидии, в размере 500 гривен, в качестве компенсации за высокие тарифы, - указал на проблему николаевец.
Николаевец также добавил, что для получения доплаты нужно взять справку расчетного счета IBAN. По его словам, услуги Укрпочты в управлении не котируются, в то же время заявление нужно подать до окончания сегодняшнего дня.
— К заявлению нужно приложить справку из банка с расчетным счетом IBAN (через Укр.почту никак. У нас ведь диджитализация) В стране коронавирус, на улице дождь, а заявление нужно сдать до завтра. Это треш, - подчеркнул свидетель инцидента.
В распоряжении редакции НикВести оказалось письмо от Директора департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксаны Ельчиевой к начальникам территориальных управлений соцзащиты в регионе от 29 января, в котором говорится о том, что в рамках программы «Турбота» предусматривается единоразовая помощь для получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, семей, в которых живут пенсионеры достигшие 80-летнего возраста. В письме рассказывается, какие необходимо подать документы для оформления вылпаты. Указывается, что крайний срок подачи до 3 февраля.
Ранее НикВести сообщали, что в январе 2021 года в Николаевской области прошло около 13 акций протеста против повышения тарифов, четыре из которых — в областном центре.
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В Николаеве возде управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию от государства из-за высоких тарифов.
Об этом НикВести рассказал житель Николаева, ставший свидетелем происходящего.
Очередь образовалась сегодня, 4 февраля, на улице возле здания по Декабристов, 25, где находится Управление социальных выплат и компенсаций Центрального района Николаева.
Отметим, что в это время на улице шел дождь.
На фото, которые предоставил николаевец, видно, что в очереди стоят около 30 человек.
— Это очередь в управление социальных выплат Центрального района на ул.Декабристов,25. Вот так старики, которым 80 и выше, стоят в огромной очереди, чтобы только написать заявление на единоразовую доплату к субсидии, в размере 500 гривен, в качестве компенсации за высокие тарифы, - указал на проблему николаевец.
Николаевец также добавил, что для получения доплаты нужно взять справку расчетного счета IBAN. По его словам, услуги Укрпочты в управлении не котируются, в то же время заявление нужно подать до окончания сегодняшнего дня.
— К заявлению нужно приложить справку из банка с расчетным счетом IBAN (через Укр.почту никак. У нас ведь диджитализация) В стране коронавирус, на улице дождь, а заявление нужно сдать до завтра. Это треш, - подчеркнул свидетель инцидента.
В распоряжении редакции НикВести оказалось письмо от Директора департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксаны Ельчиевой к начальникам территориальных управлений соцзащиты в регионе от 29 января, в котором говорится о том, что в рамках программы «Турбота» предусматривается единоразовая помощь для получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, семей, в которых живут пенсионеры достигшие 80-летнего возраста. В письме рассказывается, какие необходимо подать документы для оформления вылпаты. Указывается, что крайний срок подачи до 3 февраля.
Ранее НикВести сообщали, что в январе 2021 года в Николаевской области прошло около 13 акций протеста против повышения тарифов, четыре из которых — в областном центре.
|
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Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
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Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа